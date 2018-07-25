〈台北都會〉柯又破功 北藝追加7.67億預算

2018-07-25

自豪不追加預算 市長自己打臉

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北表演藝術中心前年十一月因建商理成營造倒閉而成爛尾樓，已延宕一年八個月，北市府多次招標不順，最後決定採取減項發包、追加預算。台北市文化局昨於市政會議通過北藝中心工程追加預算，將增加七．六七億元；若議會全數通過，工程預算將達六十七．五七億元。北藝中心過去多次追加預算，前市長郝龍斌任內共追加三次，從卅八億元追加到五十九．九億元，讓以不追加預算而自豪的市長柯文哲在廉政委員會痛罵郝預算都編假的，如今自己的「不追加預算」神話也破功。

市府：因國際物價上漲、招標不順

市府發言人劉奕霆表示，市長十分注重財政紀律，認為任內建設工程預算非到必要不追加預算是最好的方式；但仍有部分工程因為國際物價上漲、招標不順等，才勉為其難追加預算。

經費共67億多 完工時間無法估計

文化局表示，追加預算是因為原物料上漲及一例一休等因素導致經費增加，總共追加七．六七億元。新工處表示，北藝中心目前「帷幕工程」及部分「內裝工程」廠商都已施作，預計可在二○二○年初完工；接下來就只剩下景觀工程及末期的內裝工程，須等文化局預算通過議會審議後才可上網招標，因此北藝中心完全蓋好的時間仍無法估計。

北藝中心位於捷運劍潭站旁，理成董事長衣治凡於前年十一月發聲明，表示該工程超越施工專業範疇及財力負擔能力，導致收支無法平衡，最終因周轉不靈，宣布破產，頓時讓進行到一半的北藝中心成為爛尾樓。

北市府接手後，先對外招標兩次，但都以流標收場，去年六月決定將該案切成「帷幕工程」、「內裝工程」兩標案，去年七月帷幕工程由雙喜營造公司得標。但「內裝工程」卻連連招標不順，去年十一月首次對外招標，結果無人投標，因此新工處決定採取減項發包，並在今年一月及六月才將升降設備工程及內裝工程發包。