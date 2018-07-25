〈台北都會〉《駁市政缺失》新北市府新聞稿7連發 雙方隔空交火

2018-07-25

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌發表的政見主軸，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室評論說，蘇只會批評、抹殺市府同仁的努力，不見具體政策及作法，說明會有一半時間是「回憶錄」，用年輕創意仍包裝不了舊思維。另外，對於蘇貞昌批評多項市政缺失，市府昨天共發布七篇新聞稿反駁、回擊，隔空交戰煙硝味濃。

蘇貞昌的發言人黃韋鈞批評說，蘇貞昌作為負責任的候選人，提出對新北市的發展願景，但市府各單位竟然發了七篇新聞稿回應，他嘲諷「這大概是新北市政府有史以來最有行政效率的一天。」他呼籲市長朱立倫及市府官員別再公器私用，勿讓辛苦的公務員淪為輔選侯友宜的工具。

侯友宜的發言人賴冠群評論說，蘇貞昌提出的交通、產業、公托到都市更新，全是選舉口號，新北公托中心在六都評比第一、數量是全國最多，蘇貞昌沒有論述具體作法；反觀侯友宜承諾未來四年公托要透過都更公益回饋空間、閒置教室及新建校舍一樓等多元空間，做到公托數量翻倍，讓市民有感。

賴冠群批評說，蘇貞昌在二○○四年為了自己的政治野心，「落跑」去總統府接秘書長，之後擔任行政院長、黨主席、參選台北市長及總統大選，從未見老縣長當初表態要感恩新北、服務新北，這種選擇性的遺忘，被網友酸「騙神明、騙市民」也不意外。

另外，對於蘇貞昌指三環三線沒有一條實現，圍籬八年造成商家倒閉；市府捷運工程局副局長李政安表示，三環三線到今年底已完成五十六．八％、里程數增加五十二公里，車站數增加四十一座，圍籬是維持車道順暢與維護行人安全，並沒有因捷運施工而造成重大交通事故。

對於國家電影中心被批從四十億元縮水到四億元，新聞局長張其強說，國家電影中心最早提出的開發構想華而不實，各界都質疑，市長朱立倫先從小面積的國家電影中心著手，四億元預算讓老縣長看不上眼，但明年完工後將是保存、延續台灣電影的重要資產，四十億元有更值得投資的地方，不能是大而無當的硬體建設。

有關大台北新劇院（新北表演中心）被批延宕，市府文化局長林寬裕表示，「新北表演中心」土地所有權、主動權都是文化部，文化部在二○一六年四月委託新北市政府代辦，卻在同年五月政黨輪替後翻盤，若老縣長真心為市民著想，請他和民進黨中央同志溝通，幫助新北解決困難。