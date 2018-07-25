〈台北都會〉新北第一 蘇貞昌發表4大政策主軸

2018-07-25

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天發表「新新北．一千萬人的舞台」政策主軸，提出都市再生、產業創生、智慧交通、扶老攜幼四大支柱，再加上美學設計辦公室，他表示當選後要帶領新北市成為「台灣最大，新北第一。」

動態識別系統 首度曝光

蘇貞昌的政策發表會在板橋區的競選辦公室舉行，現場打造成環形舞台，黨籍立委、市議員、輔選幹部及青農、陶瓷家、新住民等多位地方人士，圍繞在舞台四周，聆聽蘇貞昌站在燈光投影的新北市地圖上侃侃而談；蘇辦發言人黃韋鈞說，首度曝光的動態識別系統，蘇貞昌是全台第一位使用的參選人，挑戰傳統的單一圖像。

蘇貞昌說，新北市這些年進步太慢，雖有建設但品質不好，市長的態度決定城市進步的速度及效率，在城市競爭的時代，新北市需要有魄力、創意、執行力和效率的市長。

批三環三線 沒一條實現

他批評說，新北市有許多重大工程延宕，捷運三環三線到現在沒有一條實現，工程圍籬一圍八年，造成商家倒閉；板橋火車站旁的大台北新劇院遲未動工，同時期的高雄衛武營國家中心在今年十月即將開幕；國家電影中心從原來的四十億元建設縮水到只剩四億元；三重到鶯歌的堤外道路，八年來一寸沒做。

強調拚都市再生、產業創生

蘇貞昌提出都市再生、產業創生、智慧交通、扶老攜幼的四大政策支柱，表示要改善都更效率，並舉三重、鶯歌、金山地方產業沒有通路行銷，當選後要讓三重成為台灣MAKER自造者基地，讓鶯歌文藝復興成為陶瓷工藝城市，專案解決青農返鄉經營等困難。

完善智慧交通網、老幼政策

蘇貞昌強調，要補助計程車業者在偏鄉地區行駛「小黃公車」，另盤點公共空間廣設關懷據點，讓老人關懷網動起來；對於讓年輕人最挫敗的公共托育中心，他要配合中央增加津貼，用智慧平台資訊整合保母等服務網絡。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜表示，當選後要加倍興建公托中心，蘇貞昌質疑說，給他八年都沒有做到，還要獎勵他嗎？「不用期待、不要等待，換人比較快！」