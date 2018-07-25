〈北部〉（宜蘭）五結興中不停辦 行政大樓借華德福

2018-07-25

親師強烈反彈 批形同廢校

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府拍板，五結興中國中不停辦，但行政大樓須給慈心華德福實驗高中與國中部作教室使用，活化學校餘裕空間；代理縣長陳金德強調，可創造雙贏，不影響興中學生受教權。興中則認為，學生活動空間被擠壓，嚴重影響學校發展與受教權；家長會更抨擊此舉「形同廢校」，他們強烈反對。

興中有四十七年歷史，但受少子化衝擊，目前只剩六班，學生數驟減，之前傳出縣府要停辦興中，挪給冬山慈心華德福實驗高中作校區使用；消息引起教師、家長譁然，要求縣府「踩煞車」，全案因而暫緩，興中仍繼續招生；但華德福學生數暴增，校舍不足問題仍未獲解決。

縣府教育處盤點興中空間使用，教學大樓有普通、專科等十五間教室；行政大樓則有圖書館、校長室、導師辦公室、教務處、學務處等辦公空間。經討論，縣府決定收回行政大樓轉借給華德福使用，預計可設置十五間教室。

縣府︰投入200萬提升設備

陳金德昨於縣務會議裁示，因為少子化，教育處基於空間合理使用，將興中國中行政大樓給慈心華德福，相當合理，縣府也會投入兩百萬元經費，提升興中軟硬體設備，創造興中與華德福雙贏。

陳金德說，華德福是很受歡迎的學校，許多家長對宜蘭實驗教育寄予厚望，收回興中餘裕空間，是嘗試讓實驗教育與體制教育建立平台，並解決華德福校舍不足問題，不論是興中或華德福家長，都是為了孩子教育，不需以二分法來評論。

但興中國中認為，華德福進駐行政大樓，那導師辦公室、學務處等辦公室勢必被迫搬出，要用到教學大樓的分組教學、書法及紙藝教室，許多專科教室會被犧牲，影響學生受教權與學校發展。「這樣做形同廢校！」興中家長會長曾柏瀧痛批，把不同體制學生放在一起，一定互相干擾，縣長閉目塞聽，視興中學生受教權不顧。

宜蘭縣教師工會理事長鄭祺怡認為，興中學生數與班級數並不是最少的學校，縣府為何不找餘裕空間最多的學校，非要興中不可？要興中讓出行政大樓，讓教職員辦公空間變小如擠在「豬圈」？興中根本被「霸凌」！