〈北部〉休耕轉作田菁價格漲1倍 農民叫苦

2018-07-25

每包600元漲到1200元 盼爭補助

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜縣稻農收割完成，會在農田撒「田菁」培養地力並請領休耕補助；但今年田菁價格飆漲一倍，每包（三十公斤）從六百元漲至一千二百元，比稻穀還貴，農民大喊吃不消。宜蘭縣議會議長陳文昌接獲陳情，質疑有人為壟斷要求調查；縣府回應，經了解是產地價格上漲，會向農糧署反映狀況爭取補助。

稻農要申請每公頃四萬五千元休耕補助，須先撒上田菁等綠肥，才符合補助認定標準；每公頃農地平均約需卅公斤田菁種子，宜蘭縣水稻種植面積約一萬一千公頃，扣除未申請休耕或未撒田菁農田，每年田菁種子需求量約八千包。

宜蘭農田因氣候因素，多只種一期稻作，稻農收割後最近陸續撒田菁要申請休耕補助，卻發現價格飆漲。陳姓稻農抱怨，去年田菁每包約六百元，今年卻飆漲至一千二百元，得多出一倍成本，且部分供應商還缺貨，有錢不一定買得到，農民抱怨連連，還有人乾脆不撒了。

民代要求檢討休耕補助政策

議長陳文昌接獲陳情，田菁價格飆漲，對宜蘭稻農產生衝擊，他質疑田菁價格都快比稻穀還貴，中間是否有人壟斷價格？縣府應查清楚給農友交代。另，田菁被普遍當作綠肥，但有農民發現種子混入雜草，且會引來斜紋夜盜蟲造成農害，他要求縣府向中央反映，檢討休耕農田施放田菁政策。

陳文昌建議，可否讓稻農不撒田菁，就能直接領取休耕補助，或請農糧署協調由農會統一採購，穩定價格再轉售農民，高低差價由政府及農會吸收。

農業處︰產地漲價 沒有壟斷

縣府農業處指出，國內田菁種子多是由印度、巴基斯坦等地進口，近年產地價格上漲，且進口量減少，才造成價格上漲，至於有無盤商壟斷等質疑，農糧署已進行過普查，並未發現壟斷情形，休耕補助是中央政策，農民盼爭取補貼或不撒田菁直接領取休耕補助，縣府會再向農委反映評估是否可行。