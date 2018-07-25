〈北部〉公館紅棗評鑑 邱俊閔二度封紅棗王

2018-07-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專業產區，公館鄉農會昨天舉辦鮮果評鑑，有四十四位棗農經過三百七十四種農藥殘留檢驗完全零檢出而進入複賽，今年的果品風味佳，結果由第三屆百大青農邱俊閔獲得特等獎，勇奪「紅棗王」殊榮，他在三年內兩度拿下紅棗王。

評審們就鮮果果粒大小、均質程度、包裝選別、紅棗甜度及品嘗脆度逐一評分。評鑑結果，特等獎（紅棗王）邱俊閔、頭等獎吳文欽、二等獎劉森耆、三等獎劉德煥、優良獎吳炳樟、張文光、張松起、江宥錦、徐立明、林盈鑫、黃永輝。

擔任評審的行政院農委會苗栗區農改場作物改良課助理研究員賴瑞聲說，今年因雨少溫度高，紅棗轉色快，且評鑑日程較早，果品成熟度沒有這麼高，目前平均糖度約二十二度，八月上旬採收的紅棗風味更好，糖度也會到二十四、二十五度，甚至更高，不論在風味、甜度及脆度都是最佳。

三十八歲的邱俊閔，八年前因經營紅棗園的父親腰部不適，而辭去醫院護理師職務，返鄉接下管理棒子，他採無毒、草生栽培，由於氣候變遷，紅棗園管理不易，除父親邱順財的經驗傳承，他也經常參加苗栗區農改場及農會所舉辦的紅棗經營管理課程，著重於肥料及水份的控管，種出優質紅棗鮮果，前年及今年兩度拿下「紅棗王」殊榮。