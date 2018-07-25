〈北部〉苑裡學童最多小學 客庄國小竟無禮堂

2018-07-25

建校至今 地下室充當禮堂

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄國小是鎮內學童最多國小，不過建校至今竟無禮堂，只能暫時使用地下室，校方與家長都殷切期盼行政院教育部能伸出援手，至少興建風雨球場，讓學生有大型的集會場所，立委陳超明昨天會同教育部官員會勘，允諾會盡力協助。

教育部官員會勘允盡力協助

客庄國小、縣立苑裡高中校方與家長透過苑裡鎮代孟文源向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌得知後，聯繫教育部處理。陳超明昨天也會同縣議員劉秋東、苑裡鎮代表會主席洪晃琦等人前往會勘。

客庄國小學生約五百七十人，是苑裡鎮九所小學之最，且客庄國小所在客庄里是全鎮人口數最多里，建校僅有十八年，惟一直缺少合適的集會場所。

逾260位家長連署促興建

將近兩百六十多位家長連署，透過孟文源向蔡其昌陳情學童上課困境。校方表示，因為爭取興建禮堂經費初估高達八千萬，校方與家長也退而求其次，至少興建風雨球場，讓學生有一個室外活動與集會場所，面積約一千四百四十坪，預估經費需一千兩百萬。

縣苑高教室不足 盼增建

另外，縣立苑裡高中則希望能增建教室，避免學生因校舍空間不足，必須前往國中部校區上課，於上學期間來回奔波，交通安全也有顧慮。

另外，包括苑裡鎮文苑國小也透過孟文源向蔡其昌陳情盼鋪設新PU跑道。陳超明並前往苑裡鎮中正國小會勘因校舍間隔、無法遮擋風雨需設置風雨走廊等，地方人士與學校均希望教育部可以補助經費改善。

苗栗縣政府教育處指出，會協助各校申請，待校方準備好申請書再轉呈教育部。至於國教署會勘官員雖表示會盡力協助。