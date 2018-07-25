〈北部〉《桃園》忠貞市場不合法 市府：難撥款改善

2018-07-25

〔記者許倬勛／平鎮報導〕自然集市逾四十年的平鎮區忠貞市場，隨著眷村搬遷、乏人照料環境而髒亂不堪，且因無合法的管理委員會，建物老舊、照明不足、通風不良等問題難以改善，消防設備也不全，恐有公安疑慮。市議員謝彰文呼籲市府擬定改善計畫，讓忠貞市場恢復以往風華。

市府經濟發展局局長朱松偉表示，忠貞市場為自然形成的集市，在法律上難認定為合法市場用地，很難透過提撥預算方式加以改善，而針對路邊違規擺攤、製造垃圾等情況，會協調警方與清潔隊加強取締；市府近年也不斷與攤商協調，輔導商家搬遷至龍平路與貿五路交界處的第六市場預定地，但攤商多以「擔心影響生意」婉拒。

市議員謝彰文指出，橫跨中壢與平鎮兩區之間的忠貞市場，從一九七七年自然集市至今，已發展成桃園南區最大的早市，早期中正、忠貞、龍興、貿易等眷村居民都在此活動、聯絡感情，也會自發性地整頓環境；但隨著眷村居民搬出，以往井然有序的市集樣貌已不復存在，許多攤販佔據後龍街、前龍街兩街道，導致動線絮亂、人車爭道，更遺留大量垃圾，有礙觀瞻。

除了環境髒亂、動線不善，謝彰文說，忠貞市場因非公有零售市場，沒有市場名攤認證、軟硬體補助等，許多設施陳年未更新，境遇猶如棄嬰，像是未設置排水、排污系統，只有路邊溝排，每逢大雨就會淹水到路面，常發生堵塞、散發惡臭；此外，市集內的照明設備也是由攤商、店家自行設置，視線相當昏暗，建議市府比照公有零售市場補助改善。