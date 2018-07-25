〈北部〉《桃園》竹圍巨無霸音樂派對 週六日濱海搖擺

2018-07-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕夏天到竹圍聽歌、戲水！市府觀光旅遊局舉辦的「竹圍漁港巨無霸音樂派對」，將於廿八、廿九日在竹圍遊艇碼頭旁的大型廣場登場，民眾可安排白天到竹圍一帶來趟濱海之旅，下午體驗遊樂關卡，晚間欣賞音樂派對，活動安排陳芳語、林芯儀及曾沛慈等藝人獻唱，要讓遊客從早high到晚。

連續舉辦4年音樂派對

觀旅局連續四年在竹圍漁港舉行音樂派對，前三年主題為遊艇、滑水道及迷宮，今年主題是「巨無霸」；其中「巨人遊戲室」引進大型遊具，規劃「疊疊樂」、「足撞球」、「大飛鏢」、「大泡泡」及「大富翁」等五項遊戲，適合親子同樂，只要體驗兩項巨人遊戲並集章，即可到服務台兌換一顆扭蛋。

廿八日下午五點登場的「女神之夜」，有歌手李千娜、梁心頤及陳芳語接力演出；廿九日下午五點的「星光之夜」，則邀請陳零九、林芯儀、曾沛慈等輪番上陣，另有學生社團演出。

水上鋼鐵人下午表演華麗特技

觀旅局表示，兩天活動另有水上鋼鐵人特技表演，時間為下午三點至五點，每四十分鐘一場，表演者會用噴射器表演如鋼鐵人般在天空中盤旋、翻轉、水中衝刺的華麗特技，精采可期。

兩天活動 市府提供免費接駁車

由於竹圍漁港停車空間有限，觀旅局於兩天的下午兩點至晚間七點半提供免費接駁車，每卅分鐘一班，往返機場捷運A11坑口站至活動會場，民眾也可搭乘5022、5022A及703公車至竹圍站下車。詳情可上「桃園觀光導覽網」、「愛ㄑ桃粉絲團」查詢。