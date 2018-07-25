〈北部〉《桃園》稽查29公私立泳池 11家不合格

2018-07-25

〔記者陳昀／桃園報導〕目前正值暑假，許多人喜歡到泳池戲水消暑，市府體育局聯合消防、建管等單位稽查全市廿九家公私立游泳池，初查發現有十一家不合格，不合格率近四成。其中，建築公安申報、消防設備不合格者為國際綜合運動館中正店，呼籲民眾消費時要多注意。

桃園市共列管廿九家公私立游泳池，配合體育署要求，體育局於今年泳季前進行例行性稽查，昨公布初查結果；而初查時尚未營業的平鎮區游泳池、觀音樹林游泳池、世界健身國強店、中華汽車游泳池、福華飯店游泳池、悅華飯店游泳池、南平運動中心，七月底複查時會一併排入。

體育局綜合規劃科科長曾淑君指出，聯合稽查有十大項目，包括建管、消防安全設施、水質、救生器材、有無投保公共意外險等，不合格者分別交由建管處、消防局等主管單位追蹤改善。

稽查10個項目 6家救生員不足

這波稽查中，六家泳池普遍有救生員不足問題，曾淑君說，稽查時查核游泳池現場配置情形，須依泳池面積配置救生員，三七五平方公尺（一一三．四三七坪）至一二五○平方公尺（三七八．一二五坪）得配置一至四人不等，且不能擅離職守。

體育局副局長房瑞文分析，一般泳池業者為了節省人力成本，會少派或以其他職務人員充當救生員，但也不排除救生員招募困難的可能。救生員月薪平均三萬元出頭，須通過水上救生協會授證，並二至三年複訓、考試一次。

國際綜合運動館 6月被罰6萬元

市府建管處指出，稽查中唯一建管、消防不合格的國際綜合運動館中正店，其室內裝修材料部分不符規定，且未區劃梯廳的消防隔煙，要求於六月限期改善已到期，被開罰六萬元，若七月底還未改善，將再罰十二萬元，後續還可能面臨斷水斷電，而業者已提送改善報告、補件審查中。消防局表示，該場館室內消防栓、火警自動警報、出口標示燈、緊急發電機等設備都有故障情形，仍在限期改善的期限內，將實施複查；對此，業者在截稿前尚無任何回應。