〈北部〉藝穗節主視覺疑涉模仿 羅東鎮長︰跟公所無關

2018-07-25

支吾30秒 林姿妙︰是廠商的問題

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東藝穗節今年的主視覺被莊姓藝術家指控疑似模仿她去年設計的「獨領鳳騷」作品，打算訴諸法律行動；羅東鎮長林姿妙昨針對此事受訪時，先是「呃…」支吾卅秒，隨後表示「這是廠商問題，跟公所無關。」

莊姓藝術家去年以鳳凰為主題，為羅東藝穗節設計主視覺，但她質疑廠商有侵權問題，近期雙方將展開調解。未料，今年藝穗節舞台及主視覺，以猴子、貓頭鷹為主，猴臉周邊有羽毛妝飾圍繞，莊女發現「怎麼跟她去年設計的這麼像？」

莊女說，今年主視覺圖的羽毛位子、線條，幾乎與去年差不多，朋友還誤以為是她所做，她看到朋友傳來照片，才發現創意疑被仿造。

「仿得太像很生氣，看到仿得醜更生氣。」莊女說，去年她與藝穗節廠商糾紛，鎮公所已釋出誠意，希望她與廠商和平解決，但她並不知今年藝穗節，仍有仿造她去年作品的疑慮。

藝術家揚言提告 廠商︰會再溝通

莊女說，今年藝穗節主視覺疑似只改了顏色、線條，猴子、貓頭鷹的額頭、臉頰、下巴很多地方都與去年鳳凰相似，近期她會採取法律行動，希望讓廠商尊重創作者。

今年羅東藝穗節十四日至廿八日在羅東登場，鎮公所打造KUSO版主題花車「飛天猴王」昨天亮相；鎮長林姿妙被問到主視覺疑似仿冒時，一度跳針約卅秒，她解釋，藝穗節設計都符合公開招標程序，這部分（指主視覺疑涉仿冒）是廠商跟創作者問題，跟公所無關；廠商則向公所解釋，會再與對方溝通。