〈北部〉六十石山花季 8月4日揭幕

2018-07-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕金針花季將至，花蓮縣富里鄉今年金針花季活動預計八月四日起跑、持續到九月廿四日，包括花東縱谷國家風景區管理處、富里鄉農會都推出一日遊行程，縱管處在八月四日當天推「旦茶六十茶席」深度體驗一日遊；富里鄉農會則是舉辦六十石山賞花體驗之旅，兩個活動都結合地方ＤＩＹ體驗，盼開發「除了賞金針」之外的地方深度之旅。

富里鄉農會將在八月四日舉辦金針花季開幕活動，總幹事張素華說，重頭戲是週六傍晚五點卅分起到晚上九點的「六十石山星空點燈音樂會」，地點六十石山跳舞場，有金針美食品嚐、音樂饗宴，山區也在廿處地點佈置燈飾，邀請遊客欣賞天上銀河、地上燈景；當天下午也在富里鄉東富禪寺舉辦「富里好米ＰＫ大賽」。

配合花季開鑼，縱管處八月四日將結合六十石山茶農、中華花藝推廣協會，舉辦「旦茶六十茶席」深度體驗一日遊，行程除了上山賞花、一日茶席體驗、花藝教學，還規劃豆漿客家菜包ＤＩＹ、客家五行湯圓製作、採芭樂體驗等內容。縱管處長林維玲說，六十石山也是茶葉產區，活動行程結合農會的「旦茶六十」自創品牌，由於八月初金針花還沒大開，加上六十石山也是茶葉產區，希望開發除了賞金針花之外，地方的深度體驗遊程，一日遊每人收費僅七百元，洽www.facebook.com/tbrocerv/

此外，富里鄉農會規劃的金針花賞花體驗，則限定在金針花季的「平日」開團，假日不接團，費用每人一千三百九十九元，活動從富里火車站出發、參觀富里老街、特色餐、六十石山金針花海，以及農業體驗，並送富里米一包，報名03-9954800。