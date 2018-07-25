〈北部〉赤科山賞金針花 玉里假日開專車

2018-07-25

8、9月接駁每人500元 得先預約

〔記者花孟璟／花蓮報導〕時間進入七月下旬，許多遊客開始關注「金針花開了沒」？今年赤科山賞花首度由玉溪地區農會與業者合作開辦「賞花接駁車」，八月起至九月初的週末每天開二班；富里鄉則取消賞花接駁車，但特別把全富里鄉的民營計程車、接駁車的消息全部提供給遊客查詢、自行訂車。

前往六十石山、赤科山賞花，並無大眾運輸工具，由於上山的產業道路狹小，包括軸距四公尺以上甲種大客車、低於四公尺的乙種大客車均無法進入，一般前往賞花，不是租汽機車自駕、就是坐火車抵達玉里、富里車站後，轉搭乘計程車包車、九人座巴士上山；惟供不應求之下，不僅外縣市的包車、接駁車業者會來搶客，也會有不具營業執照的白牌車接駁遊客。

富里鄉農會曾在二○一六年開辦賞花接駁專車，以九人座巴士開辦環狀線的賞花接駁車，旅客有投保意外險、還送富里米及乾金針等農特產品，不過僅辦理一年即停止。

六十石山1日遊 富里提供訂車資訊

富里鄉農會總幹事張素華說，三年前農會辦理六十石山賞花接駁車，當時僅與特定業者合作，導致地方接駁車業者不滿，因此去年及今年，六十石山都沒有辦理賞花接駁車，改成和旅行社合作規劃賞花一日遊「富麗自然go-金針賞花體驗」，歡迎遊客報名；此外，也能在富里鄉農會網站http://www.fulifa.com.tw/查到合法計程車、租車公司的電話。

玉溪地區農會今年度則首開賞花接駁專車，從八月四日起連續五個週六、週日發車，乘車地點玉里火車站前，每天共兩梯次，分為上午八點半、下午一點半出發，專車前往赤科山各個打卡地標賞花，全程來回約三小時，每梯次限四十人，需預先報名，費用五百元／人，還送一公斤玉溪好米乙包，預定網址https://goo.gl/uUzLym。