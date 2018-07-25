〈北部〉台大湳雅院區擴院案 將簽合作備忘錄

2018-07-25

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府都發處長吳堂安昨天在市議會臨時會，針對湳雅院區擴院計畫的辦理過程、擴院進度等項目提出專案報告，近期也將與台大醫院簽署湳雅分院擴院計畫合作備忘錄，議員則呼籲府會齊心解決擴院面臨的問題。

議員籲齊心解決擴院問題

吳堂安指出，市長林智堅廿日曾率市府一級主管會同台大醫院副院長孫瑞昇拜會立委柯建銘，孫瑞昇強調推動湳雅院區擴院計畫承諾不變，將盡速循程序報送行政院核定，依預定進度積極完成各項作業。

吳堂安表示，為協助擴院計畫早日完成，林智堅兩度拜會台大醫院總院長何弘能及台大前校長楊泮池，獲得院方將在新竹擴增分院的具體承諾。五月二十五日再赴行政院拜訪院長賴清德並取得允諾，將給予市府、台大醫院推動湳雅院區擴院計畫最大協助。

吳堂安說，市府已協助完成都市計畫變更及啟動市地重劃程序，後續院方完成工程細部設計、都市設計審議及環境影響評估後，市府將協助辦理無償撥用市有地供擴院使用，另外，近期也將與台大醫院簽署湳雅分院擴院計畫合作備忘錄。

吳堂安表示，台大醫院新竹分院於二十三日提供市府「台大校務基金困難證明文件」及「擴院進度表」，市府將協助台大依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」辦理，如符合無償撥用規定且，台大醫院完成工程細部設計、都市設計審議及環境影響評估後，市府將協助辦理無償撥用市有地給台大，做為台大醫院新竹分院新建湳雅院區使用。

國民黨議員鄭成光指出，竹市大型醫院如能提升醫師素質、增加醫療品質，才是市民之福，湳雅院區擴院計畫從前市長許明財到現任市長林智堅已經討論九年，希望府會共同努力，真正落實擴院計畫。