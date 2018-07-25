〈北部〉苗縣醫療健康園區BOT案 可行性評估通過

2018-07-25

遠雄案喊停 另起爐灶改採BOT

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府計畫在遠雄集團原申請於後龍鎮興辦健康生活園區BOO（興建、擁有、營運）案土地，重起爐灶改推醫療健康園區BOT（興建、營運、移轉）案，經過近半年時間，可行性評估出爐，認為可行，苗栗縣政府衛生局目前已函請地主國有財產署同意讓苗栗縣政府使用土地，辦理BOT案，待核准後即可辦理招商，目前國有財產署正在進行作業程序。

縣府：已送國有財產署審核

苗栗縣政府衛生局指出，「苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案」對鄉親相當重要，所以在遠雄健康生活園區BOO案喊停後，積極辦理，經過可性行評估後，營運、法律與財務面等都可行，待國有財產署同意繼續撥用土地給苗栗縣政府後，就會開始招商程序。

衛局：將引進大型醫療中心

苗栗縣政府衛生局指出，可行性評估案報告出爐後，已經於七月上旬向國有財產署申請移撥土地，以便縣政府推動醫療健康園區開發BOT案，引進醫療中心等大型專業性的醫療團隊進駐，造福縣民。目前國有財產署正在進行作業程序。

遠雄集團原本申請在苗栗縣後龍鎮國有財產署所有的二十．六公頃土地興辦健康生活園區BOO案，讓苗栗鄉親開心終於有急重症醫院進駐，惟遠雄集團在前年申請解約，更向內政部申請停止興辦事業計畫，計畫胎死腹中，讓不少滿懷期待的鄉親希望落空。

關於苗栗縣醫療資源不足問題近年來屢被提及，包括行政院長賴清德也曾前往衛福部立苗栗醫院參觀，了解苗栗縣醫療發展現況與實際需求。

由於苗栗縣一直缺乏大型急重症醫院，也引起不少縣議員在議會關切，鄉親同樣殷殷期盼。衛福部六月底評選通過將輔導苗栗市大千醫院升級為重度急救責任醫院。