〈北部〉桃園將成火力發電城？ 經發局長：造謠

2018-07-25

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕「以核養綠」公民投票發起人黃士修與龜山區市議員參選人牛煦庭昨召開記者會指出，政府的二○二五年非核家園政策，屆時核電廠停止運轉將出現五一五萬瓩電力缺口，而桃園市境內正計畫或進行中的三個火力機組增建方案，正好可補足缺口，桃園恐將成為全台最大火力發電城；對此，市府經濟發展局長朱松偉直斥「這是選舉造謠」，空污減量是市府重要目標，任何新增的發電機組，市府早已反對或嚴格把關。

市府嚴格把關 指遭選舉造謠

朱松偉回應說，台電曾計畫在龍潭新設高原天然氣發電廠，市長鄭文燦對此明確反對，去年五月已行文行政院，行政院隨即指示台電停止此計畫；龜山國光電廠二期擴建位於中油桃園煉油廠內，市府要求桃煉廠遷廠，中油於今年五月底提出遷廠可行性評估報告，都發局也著手研議都市計畫變更、活化土地利用，且中油打算在廠內增建的重油加氫脫硫廠，行政院也於六月同意經濟部停止辦理。

而大潭電廠部分，朱松偉說，鄭文燦要求大潭電廠提出空污減量計畫，六個機組都須設置氮化物燃燒設備，台電總計得投入八十六億元，目前已經完成一個機組，未來歲修時再完成其他五個機組，屆時空污減量效果可達四十九％，桃園市的PM2.5指標可降低十七％。

參選人則指市府對此沒行動

牛煦庭表示，桃園現有大潭、海湖、國光等電廠，火力發電裝置總容量已達八一八萬瓩，貢獻全台約五分之一的電力，緊鄰的還有新北市林口、新竹縣新桃火力發電廠，早已過度承載環境壓力。他提出數據質疑，二○二五年核電退場後預估會有五一五萬瓩的電力缺口，桃園這三個火力機組增建計畫正好可補足缺口，但這等同「將廢核的替代電力全部讓桃園市民承擔」，市府對此卻幾乎「無聲」，其中，龍潭高原天然氣廠雖經地方抗議而停止，但憂心政府政策反覆，例如深澳燃煤電廠重啟爭議，針對三項電廠擴建計畫，市長鄭文燦應正式表態。