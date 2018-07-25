〈北部〉《桃園》鐵路地下化增4站 議員促先建簡易站

2018-07-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院長賴清德四月間在立法院曾明確表示，桃園鐵路地下化工程最快兩年後動工；對此，市議員蘇家明、呂林小鳳、黃傅淑香、舒翠玲都認為時間太長，民眾會覺得完工之日還好久，建議鐵路地下化規劃增設的中路、永豐、中原、平鎮等四個通勤簡易車站，可在施工前先設臨時站，並以智慧車站設計刷卡進出，減少人力成本。

副市長：地下化前先設臨時站 有其必要性

副市長游建華對此表示，桃園及中壢火車站是全國鐵路運量第二、三名的車站，鐵路地下化規劃增設中路站等四個通勤車站，就是要紓解桃園、中壢火車站的交通壓力，在鐵路地下化前先設置臨時站，的確有其必要，會請捷運工程局和台鐵局、鐵道局協商。

捷運工程局：構想好 實務上有很多須考量

捷運工程局陳文德局長表示，先設置平面臨時車站讓民眾使用，是很好的構想，但是實務上須考量用地取得、建物拆遷、臨時軌線型、周邊聯外道路、增加經費、交通黑暗期延長等連動影響，捷運局會儘速與交通部鐵道局溝通，將此意見納入綜合規劃議題研究。

議員指臨時站設置 桃園、中壢站可紓壓

來自桃園、八德、中壢選區的蘇家明、呂林小鳳、黃傅淑香以聯合質詢方式，建議鐵路地下化施工前，可先設置中路、永豐、中原臨時車站，只停靠普通車及短程區間車，且可做成智慧車站，民眾只要刷卡進出即可；蘇家明說，這三個區域人口都有十餘萬，設置臨時站可紓解桃園、中壢火車站的壓力；呂林小鳳也說，永豐站周邊有衛生福利部桃園醫院，新興、永豐高中，通勤、就醫的人口很多，設置臨時站的確有必要性。

此外，舒翠玲也認為，配合機場捷運延伸線與鐵路地下化的施工，中壢元化路地下道即將封閉，屆時中壢火車站周邊交通會大亂，增設平鎮站恰可緩解中壢火車站壓力。

行政院於去年七月卅一日核定桃園鐵路地下化可行性研究，目前由交通部鐵道局辦理後續的綜合規劃、環境影響評估等法定行政程序作業，預估還要兩年作業時間，市府也配合地下化工程，進行周邊都市計畫開發變更程序。