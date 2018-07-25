〈中部〉不賣農藥 改種有機茶獲雙重驗證

2018-07-25

健康重要 張欽兆23年前轉行

〔記者歐素美／台中報導〕「我是賣毒的…。」和平區農會理事長張欽兆的自我介紹，令人大驚！原來他本在梨山販售農藥，有感於農藥有礙人體健康，廿三年前「金盆洗手」，「改邪歸正」設立梨山七邦有機茶園，種起有機茶，並取得「行政院農委會ＣＡＳ有機農產品」及「ＡＰＡＣＣ國立中興大學農產品檢測暨驗證中心」雙重驗證，成為台中市、也是梨山地區唯一的有機茶園。

六十四歲的張欽兆，老家在東勢，年輕時就到梨山開創事業、賣起農藥，原本檳榔、菸不離手的他，一九八八年和農藥行同業到夏威夷旅遊，大夥兒聚在飯店房間抽菸，沒想到竟引來飯店警報器大作，他笑說，「差點被誤以為火燒飯店，還好消防人員還沒噴水救火，否則還得賠償飯店損失。」

因「吸菸出事」，吃檳榔不好看，張欽兆先後戒檳榔又戒菸，一九九五年更在梨山買地種植有機茶，收掉農藥行。他笑說，很多朋友看他戒檳榔又戒菸，還以為他身體出狀況，其實，他只是有感於健康最重要，且農藥聞久了，對身體也不好。

友善土地 藍腹鷳在樹旁下蛋

張欽兆說，一開始種有機茶，二．五甲的茶園，茶樹小、雜草長，人工除草一個月一次要廿多萬元，前三年根本沒有收入；之後慢慢可以採收，他並投資一千五百萬設立茶廠，引進梨山地區第一台製作紅茶的揉捻機，生產高山茶及紅茶，不僅在國道服務區銷售，連外國人也紛紛前往參觀採購。

因張欽兆堅持有機耕作，友善土地，茶園最近除草時，還意外發現藍腹鷳在茶樹旁下蛋，顯示有機茶園兼顧生態保育，讓張欽兆十分開心。