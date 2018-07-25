〈中部〉知高橋改建變8線道 橋面抬高

2018-07-25

〔記者張菁雅／台中報導〕位於五權西路的知高橋是市區往返台中工業區的要道，並連接國道一號南屯交流道，為改善知高橋橋樑安全及五權西路交通，市府進行知高橋改建工程，將橋面增寬、抬高，並大幅減少落墩數，成為八線道大橋。工程耗時三年，已於十二日完工，市府廿四日特別舉行完工祈福典禮。

知高橋過去因橋樑落墩數較多，阻礙筏子溪通洪，大雨來襲時，除造成水位高漲，周邊地區也常因此淹水。市府在二○一五年十月展開改建工程，將落墩數從九墩減少為兩墩，橋面抬高兩公尺、增加通洪斷面，車道數則從七汽車道增為八汽車道加一機車道及人行道，完工後橋長兩百廿公尺、寬卅五公尺。

以一百年防洪標準設計

建設局長黃玉霖指出，市長林佳龍上任後，市府興建多座橋樑，知高橋困難度最高，因車流量大，施工期間須維持車輛通行，光是交維計畫就須分成兩階段進行，這也是四年來台中第一座八線道大橋，可有效紓解車流；另外，知高橋以一百年防洪標準設計，除減少橋墩數量，橋墩也配合水流方向調整，所以橋墩是斜的。

水岸旁空地 將打造小花海

「等待是值得的！」林佳龍表示，台中市交通瓶頸在連接國道一號的三條道路，分別是五權西路、台灣大道及中清路；其中，五權西路除調整交通號誌、標線，知高橋改建後，不僅讓交通大幅改善，也兼具防洪治水，尤其橋上融入穿山甲、白鷺鷥等在地文化意象，可說是一條具有特色且多功能的大橋。另外，為迎接花博到來，知高橋水岸旁的空地將進行綠美化，打造小花海，民眾進出台中更賞心悅目。

當地南屯區寶山里里長廖振源則說，知高橋的車流量太大，即使增加一個汽車道，上班時間往工業區的車輛仍會從忠勇路口回堵到環中路口。他認為，要徹底解決壅塞問題，應在台七十四線增設高架匝道直接通往國道一號，從台七十四線要上高速公路的車輛就不必下來走平面道路，可大幅減少行經知高橋的車流。