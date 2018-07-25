〈中部〉鹿港女兒李昂 帶著紅眠床「嫁」台中

2018-07-25

中興大學將設「李昂文藏館」

〔記者林良哲／彰化報導〕台中市中興大學為出生於彰化鹿港知名的作家李昂設立專館，李昂捐出父親製作的骨董「紅眠床」，昨天以「出嫁」的心情，帶著「紅眠床」做為嫁妝，一起「嫁」到台中，全程依古禮並進行鹿港踩街。她說，將以文化做為嫁妝、以鹿港做為「後頭厝」（娘家），做為連接台中與彰化鹿港的文化橋樑。

李昂本名施淑端，一九五二年出生於鹿港，她與姊姊施淑（本名施淑女）、施叔青為台灣文壇著名的「施家三姊妹」。李昂就讀高中時即開始發表小說，關注女性議題，一九八三年發表的小說《殺夫》，獲得聯合報中篇小說首獎，自此成為知名作家，其作品已被翻譯成英文、法文、德文、捷克文、義大利文、日文、韓文等。

捐出父親做的骨董紅眠床

中興大學今年將設立「李昂文藏館」，除了展示其橫跨近半世紀的各類作品外，李昂也捐出父親於一九二○年代（日本大正年代）製作的一組「紅眠床」。這張有近百年歷史的「紅眠床」不但彫刻精細，且安置精美玻璃「內畫」（從玻璃內部以反手繪製方式），而床柱則擺脫傳統工藝裝飾，以西方拱柱、圓頂等造型，顯示出當時中西合併的藝術新思維。迄今仍然小姑獨處的李昂說，「施家三姊妹」都是在這張床鋪上誕生、成長，希望以這張紅眠床為「嫁妝」，把自己從鹿港嫁到台中。

文化局幫忙辦「婚事」依古禮踩街

彰化縣文化局昨天特別為李昂舉辦「婚事」，帶著紅眠床、喜餅等從李昂鹿港老家（杉行街）繞行到新盛街、美市街、民族路、中山路、三民路等進行踩街，隨後「紅眠床」運送至台中中興大學。李昂說，將以文化為嫁妝、以鹿港為「後頭厝」，做為連接台中與彰化鹿港的文化橋樑。

彰化縣文化局長陳文彬也開玩笑地說，李昂是彰化之光，如果被「台中」欺侮了，還有彰化這個「後頭厝」可靠，未來打算在鹿港成立文學館，讓大家「看見」鹿港出生的文學家。