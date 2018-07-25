〈中部〉日月潭趣味小三鐵 冠軍獎值10萬

2018-07-25

活動包含攀岩、路跑、SUP立式划槳

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日，戲水最消暑！日月潭風景區管理處繼暑假推出結合泳渡、路跑、單車環潭的三鐵認證後，再號召潭區旅遊業者共同響應，由雲品溫泉酒店籌劃推出「日月潭水陸空趣味小三鐵」，透過「攀岩、路跑、SUP立式划槳」的小型三鐵活動，讓親子遊客便於參與體驗，還能爭取價值十萬元的冠軍獎項，即起受理報名，每隊四人，限額廿五隊，活動將在八月廿六、廿七日於日月潭登場。

今年暑假日管處力推日月潭三鐵運動認證，即起至十一月廿日止，民眾只要在「日月潭泳渡」、「自行車環潭」、「環湖路跑」，或「小百岳登頂」（貓囒山或頭社後尖山）參加其中三項，並完成認證審核，就能獲頒證書與獎牌，藉由運動深度體會日月潭之美。

雲品溫泉酒店則在日管處、南投縣政府的協助下，延續以往策劃的小三鐵活動，推出包含攀岩、路跑、SUP立式划槳，營造水、陸、空趣味活動，讓一般遊客不用再觀望，或擔心體力吃不消，就能輕鬆嘗試。

7歲以上就可參加 每隊4人限25隊

尤其團體報名門檻還降為四人，甚至七歲以上學童就可報名，適合全家參加，並特別與潭區食、宿、行業者合作，提升參賽贈品好康，還能爭取價值十萬元的冠軍獎項。

雲品溫泉酒店說，水陸空趣味小三鐵，每隊四人參加，限額廿五隊，將有百人同場競技，內容包含SUP立式划槳、環潭路跑、攀岩與趣味闖關等，二天一夜的行程，讓民眾體驗不一樣的日月潭遊玩經驗。

趣味小三鐵報名費每人二九八○元（含活動及選手之夜，不含住宿），七月三十一日前報名早鳥價二七八○，冠軍隊伍獎項每人都有一張雲品湖景房住宿券，以及現金及禮券，還有運動收納腰帶、水壺等獎品，總價值超過十萬元，亞軍、季軍也分別有價值五萬、四萬元的獎金與獎品，報名可洽049-2856788。