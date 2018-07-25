〈中部〉古坑草嶺推彈性公車 招業者投標

2018-07-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺地質、自然景觀豐富，但大眾交通運輸工具不足，為提供村民通勤、就醫及遊客上山需求，雲林縣府規劃開辦「需求反應式運輸服務」（DRTS），路線、班次都可彈性調整，甚至可預約搭車時間，招標順利今年底即可上路，粗估斗六到草嶺的票價約百餘元。

縣府工務處運輸管理科長廖珉鋒指出，DRTS是一種介於公共運輸與私人運具間的特殊服務型態，適合於離峰時段提供服務和不易使用傳統公車服務地區，路線、班次可彈性調整，甚至可提供乘客預約，又稱彈性公車、隨行巴士、可預約公車。

廖珉鋒表示，縣府規劃的行駛路線斗六經荷苞村到草嶺，斗六火車站、荷苞村與南投縣界交叉路口、內湖、草嶺國小、草嶺公園及石壁等六處必須設站及行駛，每天至少要往返四班次，每週至少營運五天，票價分段計價，每段二十元，粗估斗六到草嶺約需一百多元。

草嶺地區觀光業者及村民都表示，草嶺沒有大眾運輸工具，搭計程車到斗六來回一趟要二千元，村民就醫、購物不便，且影響地方觀光發展，對DRTS樂觀其成。

廖珉鋒說，縣府今年已公開招標兩次，因沒業者投標流標，日前再次公告徵求有意願經營的業者，除國道及公路客運業者，也開放遊覽車業者或計程車業者，另縣府也提供相關補貼，歡迎有興趣業者參加。