〈中部〉時力質疑︰中國想影響年底選舉

2018-07-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市舉辦東亞青運的主辦權遭取消，本土社團認為一定是中國搞的鬼，要求蔡英文政府更改國名，避免中國一再打壓；時代力量台中市黨部主委徐永明表示，中國打壓台灣不遺餘力，但他覺得「可惜」的是，國民黨最近不是才前往中國，不曉得國民黨想法如何，應該說明一下。

時代力量市黨部主委、立委徐永明表示，中國在各方面打壓台灣不遺餘力，體壇亦是如此，整個國際體壇都可看出中國對我的打壓，而東亞青運主辦權遭取消，推說是因紀政推「東奧正名」所造成，根本是「欲加之罪何患無辭」，因為東奧正名只是民間團體所推動，不是政府推動，中國要打壓台灣在國際的任何活動，理由非常之多，「東奧正名」只是欲加之罪。

徐永明表示，東亞青運主辦權遭取消，對台中的發展及台灣的體育有很大的影響，他希望市府及體育署要再積極去爭取；他表示，倒是他覺得「很可惜」，國民黨日前不是組團到中國訪問嗎，包括台中市籍的立委也前往，但為何台中市舉辦東亞青運會遭到取消，不知國民黨感受如何，是否應該說明一下，他更懷疑中國是想影響年底的選舉。

台灣中社社長廖宜恩表示，近二年中國對台灣打壓不遺餘力，很多國際友人認為台灣應該自我表述，建議蔡英文政府，應該建立新的國名，如此國際才知道台灣跟中國不一樣，台灣才能獲得國際社會的接納。

九○八台灣國總會長周崇德也表示，一看就知道是中國搞的鬼，中國一再打壓台灣，台灣不應受制於中國，九○八台灣國將會有反制的動作，其中一項就是要把中國觀光客趕出台灣。