〈中部〉《東亞青運主辦權被拔》民進黨批中國粗暴 國民黨要林佳龍力挽狂瀾

2018-07-25

〔記者張菁雅／台中報導〕針對東亞青運主辦權被取消，市議會民進黨團昨日強烈譴責中國粗暴作法，已踐踏台灣人民的努力，並質疑此事與「連習會」恐相關，遭到國民黨政治力的不當介入。國民黨團則說，「要怪就怪民進黨」，希望市長林佳龍力挽狂瀾，儘速與中央各部會合作，極力爭取恢復主辦權，不枉前市長胡志強苦苦爭取到的機會。

民進黨團表示，台中市於二○一四年十月廿四日獲選為東亞青年運動會主辦城市，建設場館及規劃賽事至今，已投入六億七千多萬元，黨團非常肯定市府三年多來的認真籌備過程，東亞奧會也曾多次對賽會籌備情形表示肯定。

民進黨質疑與連習會相關

民進黨團指出，民間發起正名公投是表達多元聲音，東亞奧會卻因不了解台灣民主社會，粗暴取消台中主辦權，此舉已踐踏全體台中市民及台灣人民的心血，也有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，民進黨團強烈呼籲莫因政治力介入而犧牲選手的權益。

另外，民進黨團也說，國民黨榮譽主席連戰日前才率團前往北京拜會中國中央總書記習近平，其中更包含國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部主委江啟臣，時機敏感，讓人懷疑是否給中方錯誤訊息，以致台中主辦權被倉促取消。

國民黨指與東奧正名有關

國民黨團書記長李中則表示，今年五月四日，國際奧委會告知中華奧會，決議「不予核准」中華奧會變更名稱，遺憾的是，民進黨團卻在五月十日舉辦由紀政、蔡明憲發起的「二○二○東京奧運台灣正名公投提案及連署行動」記者會，而紀政也是東亞青運籌備委員會榮譽總顧問，國民黨團質疑這是台中市被取消主辦權的影響因素之一。

國民黨團表示，「林佳龍怪別人不如怪民進黨」，呼籲林佳龍趕緊亡羊補牢、力挽狂瀾，以選手出賽權益作為優先考量，積極展開補救行動。

對於支持正名運動，民進黨團總召李天生回應表示，正名公投是民間發起的活動，也是台灣民主的展現，與東亞青運沒有相關，而國民黨硬將正名公投與東亞青運扯在一起，不斷「檢討受害者」，就像小孩在外莫名其妙被打了，家長反而先怪小孩做錯事。