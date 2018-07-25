〈中部〉東亞青運主辦權被拔 學者籲申訴國際仲裁法庭

2018-07-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市原已爭取明年主辦東亞青運，卻遭中國強拔主辦權，台灣體育運動大學名譽教授蘇金德籲國人硬起來，向奧運會國際體育仲裁法庭申訴，訴諸國際體育輿論，讓世界看見台灣的處境。

台中市被拔東亞青運主辦權消息昨日傳出後，不少民眾聽聞消息的第一反應是「又來了」，民眾強調，中國政治操弄運動賽事已非首遭，現在連已準備三年多的事情也推翻，手段野蠻又粗暴。

台體大校長︰變政治事件 令人遺憾

台灣體育運動大學校長林華韋指出，原本應是體育專業交流的空間，演變成「政治事件」，過去大家常說希望政治歸政治、運動歸運動，運動員期盼「運動歸運動」的想望，竟成不可能的任務，令人遺憾，身為體育人，他特別感慨。

台灣體育運動大學名譽教授蘇金德也說，這個事件明顯是政治干預體育，台中市主辦東亞青運也是相關委員會通過，期間開過多次會議，加上台中市依規定與程序籌辦賽事，迄今也沒有發生困難，竟能在籌辦多年後硬拔主辦權，令人匪夷所思。

蘇金德說，中國這種粗暴的手段更令人氣憤，徒增台灣人反感，他希望國人硬起來爭取，可訴諸國際體壇輿論，或向奧運會國際體育仲裁法庭申訴，爭取應有的權益。

大新國小校長︰恐申辦不到類似比賽

甫率隊遠征瑞典哥特堡國際手球錦標賽，摘回十二歲組女子手球冠軍的大新國小校長李源昇指出，征戰國際賽十餘年，今年在賽事中特別感受到中國打壓台灣的壓力，不但要求不能拿國旗進場，連臉上國旗彩繪都要擦掉才放行。

李源昇說，台中市被拔主辦權的消息令人備感可惜與遺憾，也證明中國無所不用其極地打壓台灣，更擔心要是此例一開，台灣未來根本不可能再申辦到類似規格的比賽，很失望。

惠文高中校長︰打擊受訓學生士氣

在台中市致力培育輕艇選手的惠文高中校長王沛清說，運動賽事本來應是單純的運動競技，該校就有輕艇選手準備挑戰東亞青運，學生甚至從國中起開始訓練迄今，甚至以參加東亞青運為未來升學重要依據，如今說停就停，對學生的士氣打擊太大，盼望還運動自由。

更有民眾痛批，中國什麼都要施壓，林姓教師指出，中國千方百計對台灣伸手，這麼粗暴的手段怎麼可能贏到台灣人的心，他說，國人真的要團結起來，才不會被看輕。