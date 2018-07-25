〈中部〉水里中山橋入口有死角 頻傳機車事故

2018-07-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線水里中山橋重建甫完工不久，近日卻被地方質疑設計不佳，位在下游側、靠近集集端的橋頭處，除有主線車輛通行，一旁還有防汛道路車輛出入口，惟該入口行車動線死角過大，加上橋梁旁還有高於路面的人行道，用路人行經稍有不慎，容易擦撞人行道，近期就接連發生三起機車擦撞事故，引發民代與村長關切。

水里鄉民代表林良政批評人行道設計影響行車安全，像日前發生的機車事故，騎士都是摔在橋梁外側，若是不慎摔往車輛頻繁的內側車道，後果不堪設想，要求公路總局信義工務段必須設法改善，否則摔車事件恐繼續上演。

沿橋邊轉彎易擦撞人行道

鄉代葉銘豐、劉俊生，以及新城村長杜必先等人也表示，人行道本身高於路面並無問題，但問題是該處有彎角，且是車輛匯入口，車輛通行頻繁，而一般機車行車慣性是愈靠路邊愈安全，但近期發生的摔車意外，就是機車騎士沿著橋邊行進，卻不知前方路況有高突的人行道，才會不慎擦撞摔車。

將設交通錐等設施引導

對此，信義工務段表示，該處人行道設施，因與橋梁結構、排水溝連動，若施工削減人行道高度，恐涉結構安全，雖然現場人行道高度與防汛道交會處，民眾行車若不察，較容易發生擦撞，但研判事故以行車動線不佳，與用路人視線死角有關，將會在橋頭防汛道入口設置交通錐等設施，引導用路人至路口明顯處，以利了解橋梁主線路況與位置，避免再發生行車擦撞意外。