〈中部〉彰化仰賴地下水 環團籲設飲用水保護區

2018-07-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的水源有七六％來自地下水，為確保飲用水品質，台灣水資源保育聯盟要求縣府在取水口一定距離內，必須劃設飲用水保護區。縣環保局和自來水公司第十一區管理處都認為，彰化縣近年水質檢測結果均符合飲用水標準規定，現階段尚無劃設需求，眼前當務之急應該降低水源污染風險，努力做好水源保護為宜。

台灣水資源保育聯盟調查全國各縣市飲用水使用情況，發現彰化縣並無水庫，部分水源來自苗栗鯉魚潭水庫，其餘都靠抽取地下水。該聯盟認為，彰化縣的電鍍工廠多，地下水一旦遭到廢水污染，影響層面甚鉅。

環局︰深層水源污染機率低

對此，環保局水質保護科長楊欣怡表示，依飲用水管理條例的規定，各地劃設水源水質保護區，依當地飲用水取水口來自水庫或河川，就在水庫或河川取水口一定距離內劃設保護區，以環境敏感地區規範，彰化縣水源七成六比例來自地下水，地下水取抽自深達一○○公尺深層水源，水質受到地面污水滲透污染的機率微乎其微。

嚴查重金屬高污染潛勢工廠

楊欣怡指出，外界疑慮電鍍工廠會不會把污水排入私挖下水道渠道，從經濟效益看挖埋渠道成本極高，不太可能發生，近年檢警環合作平台積極清查重金屬高污染潛勢工廠，已發揮嚇阻效果，業者擔心觸法後被關被罰，環境污染預防意識提升，遷廠進入電鍍專區營運意願提高。

水質定期檢測均符合標準

楊欣怡說，彰化縣東西二、三圳已被公告劃設為特定水體總量管制區，管制區內不再核發新申請原廢水含重金屬的水污染防治許可證，多管齊下防治，污染情況明顯改善，環保局定期監測水源水質及配水用戶端水質檢測，抽驗水質重金屬，均符合飲用水水質標準規定。

水公司第十一區管理處副處長謝忠峻說，國內劃設水源保護區有翡翠、鯉魚潭、德基等水庫範圍，彰化縣主要水源來自一六四口地下水井，取水層深達二○○米到三○○米深，水源來自深層，與地表水層間還有多層不透水層，遭到外來污染機率很低。

謝忠峻強調，全縣水井分散各地，若地下水源在一定範圍內要納入保護區，限制開發建設，引發居民反彈，反對繼續使用水井，根本無法劃設，貿然劃設演變成缺水之苦，更是不可不慎。