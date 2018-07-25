〈中部〉活化台西海園 拚露營生態旅遊

2018-07-25

〔記者林國賢／雲林報導〕搭生態露營觀光熱潮，雲林縣政府爭取一千六百萬經費，計畫於台西海園施作露營區、植栽與木棧道等設施，營造生態綠能遊學觀光亮點，活化台西海園並提升西海岸觀光。

預定8月發包 年底營運

縣長李進勇昨天前往台西海園勘查，並與地方人士座談交換意見，他表示，海園遊學景觀面積約八公頃，預定八月可發包，年底即可營運。

鄉民建議低度開發保護生態

丁姓鄉民指出，海園長年閒置及海水倒灌，因人為干擾少，出現豐富潮間帶生態，有招潮蟹、彈塗魚、水筆仔等，常有師生、親子遊學休憩，建議儘量採取低密度開發，以免影響生態，適度增加方便民眾親水設施就好。另外，設置露營區可能要把冬天強烈東北季風納入考量，確保旅遊安全。

李進勇說，台西海園區域遍佈草澤與水道，長時間因海水浸泡所形成泥灘、沼澤、濕地，已成為具備自然濱海林相與濱海動物棲地場域，適合發展生態教育及生態旅遊。

李進勇表示，縣府將延續五年前建置台西海口生活館，強化遊客服務中心及生態教育展示功能，吸引全國學生來此遊學，或是吸引喜愛露營的民眾來體驗雲林潮間生態之美，帶動雲林海岸地區觀光。

台西海園於一九八九年由雲縣政府與省政府斥資二億七千多萬元開發，後因政治等因素在完成近九成時停止開發，又因地層下陷導致嚴重海水倒灌，未曾正式開放，成為台西地方最沉重的閒置公共空間。