〈中部〉北回歸線太空教育園區 雜草掩蓋新建景觀

2018-07-25

〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣太陽館太空科學教育中心新建工程，經六次流標後發包，今年五月三十日動工，基地旁由縣文化觀光局闢建的北回歸線太空科學教育園區景觀工程完工不到一年，有星軌步道及星座互動設施等，卻因久未整理，雜草長得比人高，甚至淹沒設施，挨批有如太空般荒涼；文觀局秘書于秉儀昨說，已通知廠商儘速除草整理，之後會移交縣府教育處維護管理。

文觀局︰已通知廠商除草

太空科學教育中心基地位於北回歸線太陽館第一園區東側，兩者相隔縱貫鐵路，原本預算一億元、要在前年發包，但是流標六次，經修改設計並追加預算到一億二千萬元後決標動工，面積四．三公頃，主展館一千坪，與太陽館第一園區連結成北回歸線二十三．五度科學教育軸帶，配置天文星象觀測教學中心、太陽觀測研究主題館、太陽光電綠能教學中心、太陽能光電教學教室、環保節能示範場域及太陽觀景台，預定明年七月完工。

太空科學教育中心原本規劃去年完工，緊鄰的北回歸線太空科學教育園區景觀工程，由文觀局花費一千四百多萬元建設完成，有星儀大廣場、星盤旋轉廣場、十二星座廣場、二十八星宿廣場，規劃星軌步道，民眾可使用各星座互動設施瞭解天文知識。

完工未一年 缺乏指標少人知

一名蔡姓民眾投訴，景觀工程完工後，因無指標和宣傳，鄉親、遊客不知有此園區，雜草越長越高，座椅、天文意象等設施淹沒在草叢中，不僅蚊蟲多，也擔心有蛇出沒；縣議員林緗亭批評，文觀局可能忘記還沒移交，遲未整頓，花大筆公帑打造的公園無人知曉，浪費人民納稅錢。

于秉儀說，景觀工程完工後由文觀局保固一年，除草為工程保固範圍，已通知廠商儘速除草，之後會請北回太陽館管理單位北回國小協助，若有類似情況時，通知文觀局處理。