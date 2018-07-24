〈南部〉智慧型灌溉天車 溫室栽培新利器

2018-07-24

〔記者吳俊鋒／新化報導〕電腦不僅會揀土豆，還可以感測作物是否處於舒適的生長環境，智慧農業已成了未來趨勢。

農業試驗所昨天以智慧生產、數位服務為主軸，舉辦示範觀摩活動，邀集產官學界一起了解國內溫室栽培自動化技術的發展成果。

副所長蔡致榮表示，因應極端氣候，國內農業逐步走向設施栽培，以往多仰賴人工管理，但隨著智慧科技的進步，不僅可結合跨領域的資通訊、物聯網、區塊鏈、大數據等，還運用了感測元件，監控作物生理，甚至進行溫室環境的比對，有效提升收成品質。

觀摩活動在台南區農業改良場舉行，參訪雲端物聯網監測、短期葉菜生產自動化，以及智慧型灌溉天車平台等研發亮點。

農改場以魚菜共生為例，示範雲端物聯網通訊模組的操作，累積資料可自動化定期進行大數據分析、診斷，了解溶氧程度，並作為水位預警。

能加水、噴藥還會監測

現場也展示新開發的小型灌溉天車平台，除了提供植栽區的全域移動外，透過不同夾具，還有播種、加水、噴藥等多功能的運用。更厲害的是，藉由葉色影像特徵參數的擷取，可做植物環境生理的監測，大幅增加施肥精準度。

這套技術可進行葉溫需要與環境的比對，監控溫度、熱輻射、微氣候風速，並估算水牆冷卻力與預測水分蒸散量，人不必到設施內，透過新開發的機器或輔具就能管理栽培，相當有智慧。