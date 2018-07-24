〈南部〉七夕嘉年華 七輛月老計程車帶遊

2018-07-24

車內外有月老意象及擺設

〔記者劉婉君／台南報導〕台南七夕愛情嘉年華今年首度推出「飯店約會季」並與計程車業者合作，推出七輛月老計程車，不僅車身有台南七家廟宇月老的意象，車內也有相關擺設，還有具備外語能力的計程車駕駛接送國內外遊客，和台南來一場浪漫的約會，深入巷弄旅遊、品嚐月老創意甜點、體驗台南月老的靈驗故事。

駕駛有英日語導覽能力

七夕愛情嘉年華將於八月一日至二十日舉行，活動雖然還未開始，七家「月老計程車」已分別在七家飯店門口排班，除了提供一般接駁服務，也可預約包車旅遊，七位計程車駕駛分別具有英語或日語導覽能力。職業軍人退伍的劉政勳喜歡開車也愛接觸人群、學習英文，為了將台南介紹給國內外遊客，平時會上網蒐集資訊，也會參加米其林三星路線探索等活動，希望能以扎實且正確的訊息，幫助旅客深度旅遊台南；有廿四年駕駛經驗的謝清發則具有日語導覽能力，希望能將自己的工作與興趣結合，讓更多外地遊客認識台南。相關遊程可洽台一大車隊。

飯店量身打造月老甜點

另外，今年活動也首度推出飯店約會季系列活動，有愛情總舖師、甜蜜情宿優惠專案、浪漫加碼活動等，其中愛情總舖師以「甜點．下午茶」為主題，由香格里拉台南遠東國際大飯店、晶英酒店、大億麗緻酒店、台糖長榮酒店、大員皇冠假日酒店、台南老爺行旅、夏都城旅安平館等七間飯店，分別以大觀音亭興濟宮、祀典大天后宮、祀典武廟、南鯤鯓代天府、鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、寧南坊重慶寺等七家廟宇的月老特色，量身打造七款限定月老甜點。

七夕愛情嘉年華今年共有十五家飯店分別推出住宿優惠及應景活動，有愛情主題系列展覽、月老快閃送幸福、月老專車漫遊、甜甜市集暨音樂饗宴等。