〈南部〉議員︰前一小時應免費

2018-07-24

員工盼有專屬停車場

〔記者劉婉君／台南報導〕市府永華市政中心的停車場擬朝收費方向規劃，以改善部分車位遭占用的情形，民眾有贊成也有反對；市府員工則擔心每天上班要繳交許多停車費，認為應規劃員工停車場。有市議員認同「使用者付費」，但要求針對真正前往洽公的民眾，應有免費停車時間。

有民眾表示，使用者付費是合理的，可以接受市府比照周邊的路邊停車格採收費制；不過也有民眾說「不好！」因為市政府本來就應該服務民眾，如果市府沒有腹地規劃停車場也就認了，但目前西側明明還有更大的空間不運用，卻要收民眾的錢，「頭殼壞去」，不過也認為非洽公者不應占用車位。

黃姓市府員工說，員工每天都必須到市府上班八小時，如果比照外面收費並不公平，應以員工證管制給予免費停車，或提供月票優惠。

吳姓員工，好幾次因為找不到停車位只好停在路邊停車格，一天就要一百六十元，負擔不小，市府停車場若收費，應該區分出員工停車場，讓員工可以免費或便宜停車。

民進黨籍市議員蔡旺詮說，若是基於停車場的管理要收費，他尊重市府的專業，但不能影響洽公民眾的權益，前一小時之內應免費；國民黨籍市議員李中岑也認同以使用者付費解決占用問題，但真正的辦公民眾只有短暫時間停放，應訂出如前一小時免費停車，同時也支持市府員工可免費停車。