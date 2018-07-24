〈南部〉車格遭占用 永華市政中心停車擬收費

2018-07-24

尖峰時間一位難求

〔記者劉婉君／台南報導〕市府永華市政中心周邊商業蓬勃發展，市府內的平面停車場、停車格等約有三百個，目前均未收費，長期以來屢傳遭到占用的情形，甚至有大型遊覽車或是車輛一停就是好幾天，排擠洽公民眾的停車空間。市府為了改善長期占用問題，擬朝收費方式規劃，以加強管理。

排擠洽公民眾

市府永華市政中心內的停車空間免收費，除了常有到附近餐廳用餐的車輛停放，占用情形還包括轉赴他處上班、出國或赴外地出差民眾轉搭高鐵接駁車，還有大型遊覽車一次占用二、三個停車位等，造成真正要到市府上班員工或洽公民眾，在尖峰時間一位難求，甚至假日也可見停滿車輛的景象。曾有民眾在停車場左顧右盼為了尋找車位，一不注意追撞前車。

市府秘書處長吳堂成表示，永華市政中心目前有南島路平面停車場、府前路停車場及地下停車場等停車空間，由於地下停車場在下班後會關門，多數民眾都停放在平面停車格，長期以來確實有部分停車位被占用的情形。為了改善占用問題，將朝收費的方向規劃。但由於牽涉到如何收費？屆時民治市政中心勢必也需要採相同原則進行，目前正在進行內部研究中，因此尚無實施的時間表。

市府員工考慮採用月票

吳堂成指出，停車場若收費，市府員工也會受到影響，不排除採取月票方式。目前雖然有希望在市府西側廣場興建停車場的聲音，但應先透過收費機制具體掌握車位被占用的狀況後，確定停車場的需求，再來研擬停車場開闢問題較適當。

而與永華市政中心只有一條路之隔的國立台南生活美學館，地下停車場則管制，府前路戶外停車場則開放民眾停放，但每晚九時卅分關門，同樣也有非到館內參觀的民眾停放，常有民眾在關門時間未將車駛離，館方還曾因此數度公告提醒民眾注意停車場開放時間。