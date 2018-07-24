〈南部〉澎縣湖西油庫漏油 中油將現地現案賠償

2018-07-24

〔記者劉禹慶、黃佩君／綜合報導〕澎湖縣政府針對中油湖西油庫漏油事件，除開罰中油，並依違反水污染防治法送請澎湖地檢署偵辦外，同時完成油槽半徑四百公尺內二十二口水井採樣，縣長陳光復要求中油成立土地活化基金，專責回饋湖西民眾土地受污染財產損失。

對此，中油發言人黃仁弘表示要成立基金可能比較困難，因基金不能動支，只能利用孳息，目前利率又較低，且成立過程比較複雜，恐怕緩不濟急；中油將採取現地現案補償或賠償，有污染受損的土地等直接處理，流程這兩天就會啟動。

黃仁弘也表示，現地現案賠償將以實質損害為認定標準，化驗出土壤與水有實質受損後調查，之後就提出賠償。他舉例，如農作物的確短收，就按一季收成價格來賠償。他也表示，若民眾有疑慮，中油將幫助檢測水與土壤，來釐清是否受到損害。

由於中油湖西油庫漏油六萬三千公升九五汽油，隱匿長達一年未通報，事發又宣稱已做好防堵措施，將污染隔絕於廠區之內，不料再度被環保局打臉，發現油庫外道路人孔蓋有黑色油污，被依違反水污染防治法第三十四條送請澎湖地檢署偵辦，中油連續說謊及隱瞞，被民眾視為信用破產。

針對中油湖西油庫漏油事件後續相關污染採樣工作及污染蒐證作業，環保局已完成油槽半徑水井採樣，初步檢視尚無油花及油味，但水體仍將送驗分析，全數送台灣檢驗機構檢驗，進一步進行ＴＰＨ（總石油碳氫化合物）及ＶＯＣ（二十三項揮發性有機物）含量分析，確保民眾用水安全。

陳光復表示，中油公司誠信令人質疑，要求環保局以高標連續罰方式，且應成立土地活化基金，基金來源由中油負擔，用來專責回饋湖西民眾土地受污染財產損失。另外湖西油庫廠區外新設的二口監測井已設置完成，環保局將視採樣檢驗結果公告警戒區域，要求中油公司負起污染區域調查及復育責任。

中油表示，污染防治方案昨已發函澎湖縣環保局，將於今天派專人將「湖西供油污染場址土壤及地下水污染改善方案」交給澎縣，並於四到六週內完成湖西庫區初步污染控制措施及設置整治系統。後續配合環保主管機關公告列管作業，提送地下水污染控制計畫供審查，儘速完成該場址之污染改善。