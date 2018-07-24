〈南部〉《全國首例》高雄港埠旅運中心 整治建設並行

2018-07-24

被旁邊中油油品儲運所滲油污染

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄港埠旅運中心是國家海洋新門戶，被一旁的中油高雄煉油廠油品儲運所污染，卻於工程開工後才發現，因位處輕軌、港區碼頭間，恐有坍塌等工安問題，高市環保局歷時四年，克服困難、完成整治，開創國內重大公共工程首例。

港務公司斥資四十五億元，打造高雄港埠旅運中心，目前工程進度達五成，預計二○一九年十二月完工，搭配高雄港第十七至廿一號的碼頭，總長七百廿六公尺、水深負十．五公尺，提供郵輪旅客便捷、舒適的入出境空間，是國家發展的重大工程。

不料高雄港埠旅運中心於二○一三年開工後，竟發現占地三公頃的商港土地，因為旁邊的中油高雄煉油廠油品儲運所滲油，造成開發面積土壤全部受到污染，一度影響重大工程興建，經環保局介入協調眾多行政單位與土地關係人，國家重大建設才得以順利進行。

環保局列管高雄港埠旅運中心為污染場址，但因是國家重大工程，受限開發時效急迫，又位處輕軌、港區碼頭基礎間，擔心污染整治工程進行，發生坍塌等工安問題，需同時掌握興建工程與改善進度，整治過程困難重重。

4年整治完成 旅運中心明年底完工

環保局推動污染改善工程，結合旅運中心基礎工程，採取兩者並行方式進行，配合大樓興建基地開挖的排土工法，污染土壤經篩測後，送至合格污染土壤處理廠處置，歷經四年努力整治完成。

環保局昨舉辦「永續與綠色科技研討會」，分享高雄港埠旅運中心整治成功案例，是全國首例成功結合土壤污染改善、開發建設工程並行的重大公共建設，產業界、專家學者肯定高市整治污染土地再利用的經驗。