〈南部〉永續生活 環教中心建夯土袋屋

2018-07-24

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環境教育中心推動永續生活觀念，利用回收麵粉袋、稻稈與海邊撿拾的廢棄玻璃瓶，再加上就近取得的黏土、砂石，在園區內進行夯土袋屋的建築實驗，至年底開放民眾報名體驗，讓民眾對住的環境有更多想像與選擇。

台東縣環教中心表示，環教中心認養周邊海灘，半年來帶著團體淨灘，清出超過兩噸垃圾，多數是建築廢棄物及塑膠製品，看著水泥廢材，便著手思考如何在水泥以外的建築方式，找到可以永續生活的建築。

在夯土屋講師莊逸堯、劉嫈琦的帶領下，環教中心從六月著手打造一座兒童遊戲屋，莊逸堯表示，夯土屋是近代自然建築運動新的建築法，迄今發展近四十年，工法趨近成熟，其實台灣早期農村都有土夯屋，祖父母、曾祖父母輩多數住過，只是現代土夯屋賦予現代美學與機能。

環教中心打造的兒童遊戲屋，以回收再利用的麵粉袋、海邊撿拾的廢棄玻璃瓶，做為地基及建材的運用，加上歷史古老的建材－在地的黏土與砂石，依一定比例混合，放入回收的麵粉袋中夯實，堆疊建造土屋。

環教中心表示，夯土袋屋仍在施工中，盼透過民眾參與，了解順應自然環境的生活模式，進一步善用在地資源及珍惜材料，將開放民眾協力完成這座夯土袋屋，有興趣的親子、團體可在一週前報名，現場有專業老師指導，工作時間將依每天天氣及進度有所調整，洽詢電話：（089）359049。