〈南部〉學排灣族文化 大溪地青年交流

2018-07-24

〔記者王秀亭／台東報導〕「同屬南島語族，想看看台灣原住民部落。」二十一歲大溪地青年斐阿立（Vaiarii）隻身到台灣，隨著布拉瑞揚舞團巡迴演出，還走進部落，在金峰鄉金崙部落擔任課後扶植班生活輔導員，斐阿立說，這趟台灣經驗，看到台灣原住民對傳承傳統文化的責任感與熱愛，盼未來兩地有更多交流，共同為保存傳統文化而努力。

金崙部落最近舉辦小米收穫祭，在金崙部落住了一個多月的斐阿立，也在收穫祭表演時間時，受邀演出大溪地的傳統舞蹈，同時學習排灣族的傳統文化。

斐阿立表示，十一年前因教會交流，第一次到台灣，就喜歡上台灣，去年布拉瑞揚舞團結合部落青年組團，參與大溪地藝術節，原本是大溪地一舞團舞者的他，順勢擔任隨團翻譯，「第一次看見台灣部落青年演出的阿棲睞（Qaciljay）舞作深受感動」，埋下到台灣的種子。

大溪地謀職不易，斐阿立考取軍職，卻為了來台灣而放棄，「跟著布拉瑞揚學現代舞，更想知道兩地南島語族的差異。」今年初來台，跟著布拉瑞揚舞團到部落駐點，隨團巡演半年，合約結束後，台東縣虷仔崙溪流域文化生態產業發展協會理事長陳志偉一句「到台灣怎能不體驗真正的部落生活」，把斐阿立又拉到台東。

斐阿立在金崙一個多月，擔任課後扶植班小老師，部落學童一開始以為斐阿立是隔壁村大溪的排灣族，經解釋才知大溪地是南太平洋島國法屬玻里尼西亞的政經中心，斐阿立陪著小朋友學習，也到東河幫忙衝浪民宿。

有機會住進部落，斐阿立說，台灣原住民無論大人、小孩或老年人，都熱愛自己的文化，認為有傳承傳統文化的責任，這是大溪地青年少有的，七月底將返回大溪地，盼將台灣經驗帶回大溪地，讓當地年輕人學習更多的母語、傳承文化，並與台灣部落交流，讓彼此關係更為緊密。