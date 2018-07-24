〈南部〉萬丹成功路二段十巷再封 住戶跳腳

2018-07-24

強調50年前就買下通行權

〔記者葉永騫／ 萬丹報導〕屏東縣萬丹鄉成功路二段十巷昨天屏東地方法院執行封閉，附近住戶激動不滿，認為該路五十年前就已買過通行權，法官封路讓三十多戶的通行權受影響，萬丹鄉長劉昭相對於法院裁決封路相當無奈，只能盡力協調解決。

這條道路在五十年前由林姓居民向李姓地主購買了道路通行路權，二十年前，李姓地主將土地賣給唐姓地主。

前年，唐姓地主提告萬丹鄉公所未經同意就鋪設柏油路，要求刨除及歸還土地，法官認為有其他道路可通行，判決鄉公所敗訴、全案定讞。

去年八月強制執行刨除路面柏油並且封路，引發當地近百名居民抗議，鄉長劉昭相為此還槓上法院，在法院封路當天就下令拆除封路圍籬，因而被地主控告侵占、毀損，法院昨天再度執行封路。

被迫遶遠路 且擔心其他地主比照

居民指出，早在五十年前就從這條巷道出入，如今法院裁定封路，讓三十多戶的居民被迫繞遠路，如果其他地主也封路，勢必無法出入，他們已經向法院提出「袋地通行權」之訴，爭取既有權益。

就在法院封閉成功路二段十巷後，也有地主比照辦理在私有土地設立圍籬，使得該區域的居民出入幾乎被封閉。

鄉長允盡快邀地主與居民協調

鄉長劉昭相表示，原本已向其他通道地主協調，由鄉公所租賃一年的通行權讓居民能夠通行，現在又有地主要封路，問題複雜，會盡快邀集地主和居民協調。