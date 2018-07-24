〈南部〉台東近海日本蝠魟爆量 3天捕獲上百隻

2018-07-24

成功新港漁港漁民議論

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣成功鎮新港漁港最近「日本蝠魟」大爆發！漁民近三天就捕獲上百隻，新港區漁會總幹事陳俊銘說，以往夏天並不會出現魟魚，但今年可能是颱風過後、海水溫度及潮流有異，才會抓到這麼多。

一隻又一隻的大型日本蝠魟被吊起送進拍賣市場，最小的一隻也有卅、四十公斤，漁民說，往年五、六月就看不到日本蝠魟了，但七月下旬卻大量在東部外海出現，引發議論。

漁民說，日本蝠魟和被列為保育類的「鬼蝠魟」很像，常被誤認，其實日本蝠魟很常見，也因為又大又重、抓了也賣不到多少錢，幾乎都是誤觸漁網跟著上岸，現在數量大增，一隻拍賣價約五百到七百元，捕捉並不划算，有餐廳買去做料理，也有人標去當飼料。

可能颱風過後 水溫異常

陳俊銘表示，日本蝠魟多在每年九、十月後出現，大概會持續到隔年一月，今年真的很特別，提早在夏天就出現，數量還不少，可能是因為颱風過後、水溫異常，日本蝠魟隨著潮流到沿近海覓食。

東部海洋生物研究中心副研究員江偉全說，日本蝠魟並未到濱危程度、台灣也未禁捕，不過因為一次僅生一胎，國際上會特別監控，至於為何七月下旬在台東近海大量出現，相關文獻研究仍少，可能是因為日本蝠魟是中表層洄游魚類，喜歡較溫暖的水域，隨著浮游動物覓食而到台東外海。