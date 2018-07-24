〈南部〉高雄厝推動7年 估年減碳108萬噸

2018-07-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府推動「高雄厝」邁入第七年，累計申請建照七百七十九件、共三二八○二戶，預計將創造廿萬平方公尺綠色空間，相當兩座凹子底森林公園，粗估一年可減碳一○八萬噸。

節能減碳 室內空間人性化

高市代市長許立明強調，高雄厝是依據高雄自然、人文等條件所設計，符合高雄需要的住宅，重點在節能減碳，以及人性化的室內空間，他肯定工務局努力，也感謝建商相挺，歡迎民眾多參觀以高雄厝為藍圖的建案，為自己選擇一處優質綠色家園。

高雄位處全台日照時數最高區域，氣候與地理條件多樣化，面對未來高齡社會到來與永續環境思維，產、官、學自二○一二年起聯手推動高雄厝計畫，以環境永續、反映在地自明性及居住健康為三大核心，並擬定十大設計準則，由建商規劃符合高雄在地需求的建案。

由於高雄區域遼闊，地理條件不一，高雄厝再分為沿海、平地、丘陵、山地等類型，最大特色在於三米深陽台、綠屋頂、無障礙廁所等，其中遼闊陽台須有一定比例植栽。

高市府昨舉辦高雄厝聯合設計展暨綠建築大獎頒獎典禮，分為商辦建築、集合住宅店鋪、透天住宅組，共十五件作品得獎。

得獎建案透過模型、文字與照片、ＶＲ等設備，完整呈現高雄厝優勢與特點，現場還有一比一景觀陽台示範區，讓民眾親身體驗高雄厝的空間，建商也都派專人在場解說導覽，詳細介紹高雄厝系列建案內容。

展覽自七月廿三日起至七月廿七日，在高雄市政府四維行政中心中庭舉行，期間只要在展場拍照且於臉書打卡上傳照片並公開貼文，出示手機畫面，即可兌換精美小禮物。