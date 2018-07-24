〈南部〉《高雄》400媽媽發聲 爭1區1特色公園

2018-07-24

市府︰逐年打造 邀地方參與

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄四百名媽媽與還我特色公園行動聯盟昨提出三項訴求，爭取高雄一區一特色公園；市府養工處表示，市府將逐年推動特色公園，未來新闢或改造公園，會邀請地方參與改造計畫，打造更多具有特色的公園。

民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻昨以親子好樂活，高雄好「趣」處為號召，與高雄媽媽及還我特色公園行動聯盟，四百人連署提出三大訴求，爭取一區一大型主題遊戲場，並納入公民參與機制，傾聽在地民眾需求，創造遮蔭與生態的自然公園環境。

高雄媽媽代表黃雅惠表示，高市有十八處零至六歲的育兒中心，但室內空間跑跳不足，還有名額及年齡限制，尤其六歲以上兒童需要大量跑跳運動，塑膠罐頭組合遊具市區林立，千篇一律玩起來很無聊，對體能也沒有幫助，溜滑梯及地板大多塑膠製品，不但天熱高溫容易燙手腳，更擔心塑膠氣味，影響兒童身體健康。

民進黨高雄市長參選人陳其邁表達支持，他認為公園遊具呆板，對小孩的早期發育影響深遠，鄰里公園與民眾息息相關，宣示推動鄰里公園升級，未來將會邀集地方參與公園改造計畫，融入在地生活特色，結合生活經驗、生態環境，維護民眾與兒童的權益，透過城市拼圖運動，打造高雄成為花園城市，將從鳳山示範公園起跑，以維護親子的權益。

對此，市府養工處表示，兒童遊具、彈性地墊設置，均須符合國家標準與規定，但地墊散發塑膠味未受規範，未來將建請中央立法，市府逐年推動特色公園，如與美術館合作，於周邊五座公園，融合莫內等藝術家名畫豐富的色彩，未來新闢或改造公園，會邀請地方參與改造計畫，打造更多具有特色的公園。

職能治療師吳宜燁表示，愈來愈多在醫療上原本是健康的孩子，出現經驗不足、環境剝奪因素，造成發展障礙，建議家長多帶孩子到公園遊戲，但家長卻找不到適當的公園，政府應重視親子需求，才能健全兒童的身心發展。