〈南部〉隆昌部落文健站改善 325萬元有譜

2018-07-24

總統訪原鄉 指示原民會辦好

〔記者張存薇／台東報導〕總統蔡英文、立委劉櫂豪及陳瑩昨深入台東原鄉，一連走訪東海岸阿美族隆昌、南竹湖部落，關心銀髮族照護問題，蔡英文表示，隆昌部落文化健康站房舍、設備需要改善，當場承諾原民會將支持所需三百廿五萬元經費，她強調，「馬上辦理！阿美族籍的原民會主委夷將（指夷將·拔路兒）一定會辦好」！

蔡英文「發現台東魅力之旅」昨天持續拜訪台東，早上前進東河鄉阿美族隆昌部落，隆昌部落發展協會理事長陳政憲說明，文健站學員從七十五到九十二歲，以有需要者優先參加，長輩們以帶動唱歡迎，看到大家充滿活力又健康，蔡英文也顯得放鬆，學講阿美族語、一起手作綠白相間的幸運手環，編織完成後開心地戴在手上。

而隆昌文健站前身是閒置已久的隆昌國小活動中心，今年二月才開站，蔡英文說，包括廚房、洗手間、無障礙空間等部落提出的需求，甚至希望「能涼快一點」（指裝冷氣），會馬上辦理，同為阿美族的原民會主委夷將一定會辦好！

小英：挹注更多預算照顧長者

蔡英文說，政府為照顧好長輩，推動衛生福利部長照2.0及原民會文化健康站兩套制度，將挹注更多預算照顧長者，讓老人家都能到文健站唱唱歌、跳跳舞，一起吃飯！

劉櫂豪說，年輕人多在外打拚事業，希望政府、家庭及社區一起努力照顧好老人家，台東縣目前有五十個文健站，中央以挹注近七千萬元經費，而隆昌文健站改善經費約需三百廿五萬元，原民會會盡快展開審查作業。