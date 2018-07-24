〈南部〉內埔公所1.7億元改建 鄉代有「異」見

2018-07-24

設計案須於明年二月前完成

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉公所建築年齡超過五十年，陸續出現龜裂現象，安全堪慮，鄉長利八魁爭取中央前瞻計畫經費，並覓得鄉有地，計畫興建行政大樓，獲得中央補助最高一億元經費，但明年二月前就必須將設計送中央核定，至今卻不見鄉公所進行工程設計發包，地方憂心新行政大樓，會是空歡喜一場。

中央補助一億 地方自籌七千多萬

內埔鄉人口逾五﹒四萬人，僅次於屏東市，但鄉公所建築卻年久失修，有多處龜裂與漏水，經結構技師勘查後認定有安全疑慮，如發生大地震後果不堪設想，但改建新大樓需要龐大經費，地方財力無法負擔，去年向中央爭取預算，今年終於獲得中央同意。

內埔鄉長利八魁說，除了中央補助外，鄉公所必須再自籌七千多萬元，改建行政中心是他的競選政見，公所同仁做了很多努力，為了加快進度，近日將召開臨時鄉代會審查工程設計預算，趕在明年二月前先將細部設計送到中央。

態度保留 鄉代指其他建設更重要

據了解，部分鄉代對於是否要投入一﹒七億元重建行政中心持保留態度，認為鄉內還有其他地方急需建設，比建行政中心更重要。若臨時鄉代會無法讓預算過關，恐趕不上明年二月完成設計的期限。

內埔鄉新行政大樓計劃在文忠路和文山路間的鄉有地建置，建築面積為一千四百五十平方公尺，樓地板面積約四千平方公尺，完工後將同時容納鄉公所、代表會、戶政事務所等單位。

鄉公所也表示，位於內埔市中心的鄉公所原址周圍就是市集，未來公所原址將重新規劃為商業區。