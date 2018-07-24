〈台北都會〉「小樹屋」違規 2個月之內須改善

2018-07-24

將向業者發出指導函

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲承租「小樹屋」共同工作空間當競選辦公室，卻遭國民黨議員戴錫欽指該棟違反土地使用規範。商業處上週派員稽查後認定為不動產租賃業，也就是出租會議室和辦公室。都發局建築管理科長林玄理昨表示，依「土地使用分區管制自治條例」規定，只有一樓可做辦公室使用，二樓以上都已違規，最快週三將向業者發出行政指導函，要求在兩個月內改善完畢。至於是否也會一併檢查其他樓層是否違規使用，林說，只會稽查被舉報部分。

戴錫欽上週指，位於敦化北路的小樹屋土地使用分區屬第三種住宅，因為面臨六米道路，依法只有一樓可當「不動產租賃業」，但小樹屋位於四樓，所以違反土管規定。

林玄理說，兩個月限改期若不改善，可開罰使用人六萬元；接下來三個月再不改善，就開罰十萬元，包括使用人與所有權人都開罰，並給一個月改善期；再不改善，就會開罰使用人與所有權人各卅萬元，並斷水斷電。

柯競選辦公室尚無著落

記者昨致電小樹屋負責人張雲淞未取得回應。張雲淞廿日於臉書表示，小樹屋所在建築物為四十六年的透天老屋，卅四年來經歷多家企業轉手，過去也都作為辦公大樓使用，因此在接手時確實忽略再次確認土管規定，因此決定暫停營業，等待市府通知，看如何改善。

至於是否已找到新的落腳處？柯文哲競選辦公室表示，目前仍在尋覓，尚無著落。