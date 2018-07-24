〈台北都會〉市場處擺烏龍 損失千萬廣告收益

2018-07-24

未向都發局申請掛設廣告物

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員黃珊珊昨下午於議會質詢指，台北市長柯文哲上任每天省錢，但北市地標之一、光華新天地大樓，在市民大道側有一面巨型透視膜廣告，去年至今已近兩年廣告空白，市場處擺烏龍損失一千萬元廣告收益，當作沒看見，「如果市場處是公司就倒閉了！」市場處長許玄謀說，將會做內部檢討，向都發局重新申請掛設廣告物。

光華新天地外牆廣告空2年

光華新天地外牆廣告租金可年收六六二萬元，黃珊珊指，二○○九年招租，但二○一四年委託建築師辦理外牆拉皮，招租停擺，二○一六年市場處及設計師又將廣告案送至台北市都市設計審議委員會，也擬好廣告顏色、尺寸、工法資料，但未將這些書圖送審；而今年市場處還要編列五十七萬元預算重新委託建築師再將廣告送審。

都發局官員於議場回應，市場處當時將光華新天地外牆拉皮案送審，且市場處說明「本次未申請廣告物」，相關書圖也未標示廣告。黃珊珊傻眼質問「市場處沒有申請？」都發局官員坦言「對」；許玄謀尷尬說，早期第一次有申請廣告物，後來市場處承辦人員將資料送審時拿掉廣告物相關申請內容，「那時候覺得已經有准過，不用再申請」。

市議員：若是公司就倒閉了

黃珊珊氣得大罵，如果市場處是公司就倒閉了，不僅沒盡責，一千萬元廣告收入擺在眼前，卻往外推，跟都發局申請廣告物這麼簡單的事情，竟然還可以搞烏龍，她做議員廿年第一次看到這種事，人為疏失該究責就究責。產發局長林崇傑則說，會請市場處檢討，重新提出廣告物申請。