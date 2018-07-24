〈北部〉宜縣府再傳異動 農業處長調任工策會

2018-07-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府人事再傳異動，據了解，農業處長游憲廷調任工商策進會總幹事，遺缺由縣府秘書長邵治綺兼代；建設處長林國民改任新成立的交通處長，建設處長由副處長李欣立代理。財政處、地方稅務局合併為「財政稅務局」，局長由財政處長林嘉洋改任，地稅局長劉富美改調參議，相關人事八月一日生效。

宜蘭縣政府十七日因應副縣長黃適超請辭，才剛完成人事調整，副縣長由秘書長余聯興升任，秘書長由民政處長邵治綺升任，民政處、勞工處、秘書處等首長也都異動，第二波人事調整昨天定案。

據了解，因工策會總幹事陳長偉請辭，遺缺將由農業處長游憲廷轉任，工策會負責整合工商業界意見，如同縣府與業界的「潤滑劑」，府內認為遺缺不宜空白太久，才改調游憲廷接任總幹事，希望借重他調和鼎鼐專才。

農業處長由秘書長邵治綺兼代，邵治綺在縣府歷練已久，對各局處業務熟悉，才先由邵兼代農業處長。配合八月一日成立的「交通處」，處長由建設處長林國民、副處長由秘書處副處長張謙祥轉任，秘書處副處長由秘書陳曉慈升任。

至於財政處與地方稅務局合併為「財政稅務局」，局長由財政處長林嘉洋、副局長由財政處副處長盧天龍改任。另，宜蘭地政事務所主任楊崇明改任縣府秘書，遺缺由地政所秘書楊嘉欽升任。