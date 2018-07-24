〈北部〉花蓮家族、夫妻拚政治 年底選戰見真章

2018-07-24

記者王峻祺、王錦義、花孟璟、游太郎／專題報導

花蓮縣年底選舉，有許多父子檔、母子檔、夫妻檔、兄弟檔，甚至還有丈夫交接給妻子的組合，家族政治對於花蓮縣政壇而言見怪不怪，藍綠皆無例外，但表現如何？年底選舉將受到選民的考驗。

家族檔：最富盛名的政治家族–魏家班

◆花蓮縣體育會理事長魏東河，擔任三屆縣議員後，兒子魏嘉賢不僅任三屆縣議員，還當選花蓮市長，年底將爭取連任。「魏家班」在政壇動見觀瞻，魏東河和太太林珉慧均曾任縣議員，另二位兒子魏嘉彥、魏鈺晟是現任市代，其中魏嘉彥將轉戰議員，魏鈺晟尋求連任；另外，大女兒魏如薰曾任市代，魏東河的哥哥魏木村也曾任市長，是花蓮最富盛名的國民黨籍政治家族。

◆國民黨籍縣議員何禮臺，從新城鄉代及主席起家，曾任兩屆新城鄉長、兩屆縣議員，今年將回鍋參選新城鄉長，大哥何禮鳳尋求連任嘉里村長、二哥何禮飛連任佳林村長，妻子張美華爭取蟬聯鄉代，兄弟三人及妻子同時投身選舉，也是鄉內知名的政治家族。

夫妻檔：另類連任─縣長「交棒」立委妻

◆現任無黨籍縣長傅崐萁二屆期滿，年底改推妻子國民黨籍立委徐榛蔚接棒，尋求另類「連任」，夫唱婦隨引起震撼，未來他是否回鍋參選立委？各界議論紛紛。

◆因病過世的民進黨藉前花蓮市長田智宣，妻子張美慧在支持者力挺下，投入市長補選雖未如願，年底仍獲民進黨徵召參選縣議員，全力延續田家的政治影響力。

◆國民黨提名下屆花蓮縣議員參選人徐子芳，先生楊文值是前議長、現任議員，五十五歲的她，多年來熱心公益，不忍夫婿為糖尿病所苦，決定接棒為民服務。

◆現任縣議員潘富民歷任玉里鎮代、副主席、主席十二年，擔任過二屆玉里鎮長，縣議員三屆，今年「不參選連任」，改由妻子潘月霞代夫出征。

◆曾轟動花蓮政壇「副主席迎娶副主席」的前吉安鄉代會副主席、現任鄉代林源富及新城鄉代會副主席陳秀玲夫妻檔，今年將連袂再參選，陳秀玲爭取鄉代連任，林源富則轉戰縣議員，希望更上一層樓。

父子（父女）檔：父帶第二代「闖政壇」

◆國民黨籍縣議員謝國榮已連任四屆議員，七年前，女兒謝宜萱廿五歲首次參選市代，就以第一高票當選，年底雙雙尋求連任。

◆七十四歲的國民黨籍原住民縣議員余夏夫，今年將爭取第三度連任，還帶著欲參選吉安鄉代、現從事媒體工作的兒子余震華「闖政壇」，父子倆盼能聯手監督縣政、鄉政。

◆前花蓮市長蔡啟塔任滿兩屆市長後，轉換跑道參選縣議員，八年前以最高票當選，並擔任國民黨花蓮縣黨部主委，今年決定以「無黨籍」身分參選議員，並帶著兒子蔡翼鍾投入市代選戰，一起爭取選民認同。

◆現任新城鄉代鄭寶秀，將轉換跑道參選議員，並培植兒子陳柏錩投入鄉代選舉，她的丈夫陳連進，曾任代表會主席，加上與現任議長賴進坤為親家關係，政治實力雄厚。

◆擁有「議員六連霸」資歷的花蓮縣議員楊德金，因助理費詐領案入獄服刑，由長期擔任助理的兒子賴國祥接班，但賴國祥本人相當低調，不太利用父親關係，希望以自己的實力參選。

◆投入新城鄉長選舉的鄉代郭彩寶，父親是前議員郭順雄，妹妹是前鄉代會副主席郭彩玉，為了完成父親擔任鄉長的心願，決定投入鄉長選舉。