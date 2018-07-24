〈北部〉舊日式建物翻修 好客文化會館啟用

2018-07-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「好客文化會館」正式啟用，未來將成為花蓮客家族群最重要的文化資產集聚地，除提供平台展示各鄉鎮市客家典藏文物外，每週六預計規劃「好客市集」，凝聚市民對客家事務的認同，行銷並呈現花蓮客家文化多元面貌。

坐落復興街上的四棟老舊日式建物，原為「判任官舍」，花蓮市公所在二零一五年翻修，朝「歷史建物復舊」方向整建，保留原有水泥基座，並以「木材卡栓」方式建造，重現過去日式建築工法，歷經三年修繕，今年暑期正式揭牌啟用。

花蓮市擁有近十一萬的人口數，三分之一為客家族群，過去因缺乏客家研習場域及文化教育教室，客家文化推展不易，如今「好客文化會館」啟用後，市公所預計以公所公辦、公營模式進行館舍活化，並設置花蓮市好客文化會館活化小組及諮詢委員會，全力作為推動客家事務的基地。

花蓮市長魏嘉賢說，好客文化會館可以成為花蓮市客家事務對外聯絡平台與都市地區居民接觸客家文化的橋梁，凝聚民眾對客家文化的認同，未來每週六將在館舍週邊規劃「好客市集」，讓花蓮在地美食名品、手工藝品等特色伴手禮打開知名度。

他說，會館內也會設置展示平台，提供各鄉鎮市客家產物參展，並辦理客家文化相關課程研習，在客語班、客家料理人才培訓班系列課程推動下，讓館舍發揮最大效用，打造花蓮客家新亮點。

客家委員會參事吳克能受邀揭牌時表示，花蓮縣有許多客家重鎮，花蓮市是客委會重點培植對象，希望藉由「好客文化館」啟用，成為各鄉鎮的領頭羊，共同推廣、傳承客家文化，也盼這座館舍能持續保持熱絡氛圍，讓所有鄉親都能體驗到最純粹的客家精神。