〈北部〉灌溉池成景點 冬山松樹門湧泉大變身

2018-07-24

公所花7百萬元改造 下月底完工啟用

〔記者江志雄／宜蘭報導〕荒蕪農埤變身親水湧泉區，宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉是座灌溉農埤，早期缺乏規劃，只是座大水池，經鄉公所編列七百多萬元改造後，搖身成為頗有美感的湧泉公園，整建工程已進入收尾階段，預定下個月底完工啟用。

冬山鄉鹿埔村松樹門湧泉，水源從地底不斷冒出，平均水溫攝氏二十六度，除了具灌溉功能，也是當地的戲水池，炎炎夏日在此玩水，清涼無比，讓很多人留下童年的回憶。

從地區性戲水池 升級具在地特色景點

「水池大變身！」昔日松樹門湧泉是個普通水池，周邊環境一度荒蕪，經冬山鄉代會副主席及鹿埔社區理事長陳鏗芳要求整建，冬山鄉公所向觀光局爭取補助、加上自籌款，共編列七百多萬元預算啟動改造計畫，讓湧泉改頭換面，從地區性戲水池升級為具在地特色的遊憩景點。

鄉公所施作項目包括，環埤步道、景觀燈、親水平台、洗滌區，提供遊憩的親水水域有一千三百平方公尺，夏季水深及膝，地底不斷冒出湧泉，形成水面冒泡特殊景致；松樹門湧泉產權是宜蘭農田水利會所有，日後交由鄉公所維護管理。

冬山鄉長謝燦輝說，松樹門湧泉目前仍是附近農田重要灌溉水源，其中的湧泉蓄水池，歷經整建後兼具遊憩功能，可望與鄰近的梅花湖、仁山植物園、新寮瀑布，連結成帶狀旅遊路線。

松樹門湧泉公園即將啟用消息傳出後，網友PO文說，「那是我小時候的兒童樂園」、「好想回鄉看看」、「童年回憶湧上心頭」、「湧泉變美了」，對於變身後的湧泉風貌，充滿想像與期待。