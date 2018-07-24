〈北部〉民進黨特調香水「電火球版」 鄭朝方調製

2018-07-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方昨天在蘇貞昌到新竹300博覽會組「會做事連線」的「貞堅定方向」時，送給每位縣市長參選人一款民進黨特調香水「電火球版」，採用新竹玻璃的電火球燈泡造型，更添加每個人的特色，期許發揮電火球功效，打贏年底選戰，一起為台灣創造更美好的生活。

十年前就取得國際調香師證照的鄭朝方，在擔任民進黨客家部主任時，就曾為民進黨特調香水，還以總統蔡英文喜愛的梔子花調製蔡英文版香水，得知新北市長參選人蘇貞昌要到新竹組「會做事連線」的「貞堅定方向」，他前晚花好幾個小時製成民進黨特調香水的「電火球版」，還以新竹玻璃製成電火球燈泡造型調製香水，送給每位參選人。

鄭朝方說，這款電火球版香水的基底是以民進黨特調香水為主，前味融合閩南族群的稻米香、客家人的桔子和原住民的馬告、新住民越南的檸檬香茅和一九四九年後眷村竹籬笆的竹子調味，中味是使用玉蘭花、野菊、野百合和梔子花為主，後味則是以台灣的土地所產的檜木、青茶和海洋為主，含有綠茶海洋味。

鄭朝方說，很多人認為他會有父執輩的包袱，更被灌上「政二代」標籤，其實他與父親那輩剛好是世代的對壘，他擁有的是新思維，能與新世代對話，相信新竹縣是該改變的時候了，期許電火球版的香水，在竹竹苗、新北市旗開得勝、點亮在地。